«Свалилось это недоразумение»: ребенка из Донбасса затравили на Украине

На Украине издевательства одноклассников довели ребенка из Донбасса до инсульта

Причем учителя тоже принимали участие в травле, сообщает украинский телеканал «24».

Многодетная семья Ивановых переехала из прифронтового Тореза в Донецкой области и поселилась в городе Днепре. В ноябре 2017 года одноклассник Иванова нецензурной бранью начал оскорблять его и беременную мать, а учительница обвинила переселенца из Донбасса в провоцировании конфликта.

Остальные дети моментально ополчились на школьника. Дошло даже до того, что ребенка в буквальном смысле закидывали камнями.

Решением администрации школы ученик был переведен в параллельный класс.

«У нас уже есть один такой, а теперь свалилось еще это недоразумение. Это надо пережить», — с порога сообщила детям классная руководительница, когда мальчика перевели в другой класс.

Мать пятиклассника рассказала, что ему выставили испытательный срок, и завели специальный дневник для записи замечаний. Учительница раздраженно намекала матери необоснованность пребывания Иванова в ее дружном классе.

31 января 2018 ученики пятого класса дружно составили петицию с целью изгнать Иванова из школы, при этом угрожая школьнику. Мальчик начал прятаться от одноклассников. На следующий день с мальчиком случился инсульт.