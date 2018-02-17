Ещё
«Свалилось это недоразумение»: ребенка из Донбасса затравили на Украине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине издевательства одноклассников довели ребенка из Донбасса до инсульта 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Причем учителя тоже принимали участие в травле, сообщает украинский телеканал «24».
Многодетная семья Ивановых переехала из прифронтового Тореза в Донецкой области и поселилась в городе Днепре. В ноябре 2017 года одноклассник Иванова нецензурной бранью начал оскорблять его и беременную мать, а учительница обвинила переселенца из Донбасса в провоцировании конфликта.
Остальные дети моментально ополчились на школьника. Дошло даже до того, что ребенка в буквальном смысле закидывали камнями.
Решением администрации школы ученик был переведен в параллельный класс.
«У нас уже есть один такой, а теперь свалилось еще это недоразумение. Это надо пережить», — с порога сообщила детям классная руководительница, когда мальчика перевели в другой класс.
Мать пятиклассника рассказала, что ему выставили испытательный срок, и завели специальный дневник для записи замечаний. Учительница раздраженно намекала матери необоснованность пребывания Иванова в ее дружном классе.
31 января 2018 ученики пятого класса дружно составили петицию с целью изгнать Иванова из школы, при этом угрожая школьнику. Мальчик начал прятаться от одноклассников. На следующий день с мальчиком случился инсульт.
Lenta.ru: последние новости
СК снял ответственность с воспитателей за смерть девочки в сугробе Украинец хотел незаконно попасть в Польшу и пустился вприсядку Для главного вора России запросили 10 лет колонии
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бузова бьется в истерике»: Соловьев предупредил ведущую39
В «Доме-2» разразился громкий скандал61
РФ поднимет загубленную Украиной инфраструктуру Крыма109
ОАЭ потребовали денег за возвращение тела россиянки23
«На костях пиаритесь»: скандал на съезде КПРФ245
Видео
00:57
«Бузова бьется в истерике»: Соловьев предупредил ведущую
Шоу-бизнес
03:32
Бузова «превзошла» себя
Шоу-бизнес
01:45
«Пиндосы»: Чичерина нашла виновных в ссоре c украинцами
Шоу-бизнес
01:01
Работу «летающего радара» показали изнутри
Армия Оружие
01:41
Хохочущая 93-летняя бабушка взорвала Сеть
Интернет Общество
00:52
Российских тюленей готовят для борьбы с диверсантами
Войска Армия
03:26
«На костях пиаритесь»: скандал на съезде КПРФ
Политика
01:04
«Мужеский ум — либо есть, либо нет». Захарова высмеяла Порошенко
Политика
02:50
«Стыдно это все слушать»: в РФ ответили на слова Порошенко
Политика
02:50
«Факиру фокус не удался»: Порошенко провалил речь
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение