Страшная авария в Крыму: семеро погибших

Страшное ДТП случилось на 367-м километре автодороги Симферополь — Керчь, в Крыму. В результате столкновения двух грузовых и легкового автомобиля погибли семь человек.

Как уточнил "Интерфаксу" представитель МВД по республике Крым, шестеро погибших найдено в легковушке, погиб также водитель одного из грузовиков. Водитель второго грузовика госпитализирован в тяжелом состоянии.