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Страшная авария в Крыму: семеро погибших
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Страшная авария в Крыму: семеро погибших 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Страшное ДТП случилось на 367-м километре автодороги Симферополь — Керчь, в Крыму. В результате столкновения двух грузовых и легкового автомобиля погибли семь человек.
Как уточнил "Интерфаксу" представитель МВД по республике Крым, шестеро погибших найдено в легковушке, погиб также водитель одного из грузовиков. Водитель второго грузовика госпитализирован в тяжелом состоянии.
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Среди погибших, по предварительным данным, — трое малолетних детей. На место аварии выехало руководство крымского управления ГИБДД. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
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