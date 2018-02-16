Страшная авария в Крыму: семеро погибших 

Страшное ДТП случилось на 367-м километре автодороги Симферополь — Керчь, в Крыму. В результате столкновения двух грузовых и легкового автомобиля погибли семь человек.
Как уточнил "Интерфаксу" представитель МВД по республике Крым, шестеро погибших найдено в легковушке, погиб также водитель одного из грузовиков. Водитель второго грузовика госпитализирован в тяжелом состоянии.
Среди погибших, по предварительным данным, — трое малолетних детей. На место аварии выехало руководство крымского управления ГИБДД. Причины и обстоятельства аварии выясняются.