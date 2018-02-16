В колледже США произошла стрельба

Администрация колледжа Highline к югу от американского города Сиэтл (штат Вашингтон) сообщила о стрельбе на территории кампуса, учебное заведение оцеплено, на место прибыла полиция.
"Нам поступили сообщения о стрельбе в кампусе… Полиция прибыла на место и проводит эвакуацию", — сообщается в Facebook колледжа.
Администрация предупредила, что речь не идет об учениях, а также призвала закрыть двери и окна в классах и не приближаться к кампусу.
В минувшую среду стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами. Жертвами стрельбы стали 17 человек. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Шериф округа сообщил, что стрелявший использовал штурмовую винтовку AR-15 с большим боезапасом.