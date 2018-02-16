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В колледже США произошла стрельба
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США выдвинули обвинения против россиян
США выдвинули обвинения против россиян

В колледже к югу от Сиэтла произошла стрельба 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: AP Photo / Jeff Blake
Администрация колледжа Highline к югу от американского города Сиэтл (штат Вашингтон) сообщила о стрельбе на территории кампуса, учебное заведение оцеплено, на место прибыла полиция.
"Нам поступили сообщения о стрельбе в кампусе… Полиция прибыла на место и проводит эвакуацию", — сообщается в Facebook колледжа.
Администрация предупредила, что речь не идет об учениях, а также призвала закрыть двери и окна в классах и не приближаться к кампусу.
В минувшую среду стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами. Жертвами стрельбы стали 17 человек. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Шериф округа сообщил, что стрелявший использовал штурмовую винтовку AR-15 с большим боезапасом.
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