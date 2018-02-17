Погибшую в детском саду девочку обижали воспитатели

«Настоящая принцесса»: отец погибшей девочки поделился воспоминаниями о дочери

Утром 16 января трехлетняя девочка умерла во время прогулки с другими детьми и воспитателем детского сада № 2120 «Белоснежка» в Новой Москве на территории учреждения. Отец погибшей девочки Ниязи Рзаев поделился «360» жизнью маленькой дочки и рассказал, какой она была при жизни. Оба родителя в слезах и пока плохо представляют, что делать дальше.

Корреспонденты пообщались с Рзаевым и узнали у него некоторые подробности произошедшего. Мужчина начал разговор с того, что 17 февраля тело дочери забирают в морг.

«Я был на работе. Позвонили, сказали, что нам срочно надо приехать. Я спросил: «Что-то серьезное?», — делится отец разговором перед тем, как узнает, что его младшая дочь умерла в детском саду. Он рассказал, что ему позвонили примерно в 12:30, а приехал он в 13:30.

Сказали, что вот такой случай, и вам надо приезжать. Приехали, смотрю, [дочь] лежит без сознания — Ниязи Рзаев.

«Сказали, что ребенок на улице играл и вдруг упал и сознание потерял», — делится Рзаев.

По словам отца, девочка не любила ходить в детский сад. Малышка часто говорила, что не хочет идти в учреждение, потому что там ее обижают воспитатели.

Она в том году пошла [в детский сад] первый раз. Сначала нормально ходила, а потом что-то перестала, говорила: «Не хочу в садик, там обижают» — Ниязи Рзаев.

Девочка рассказывала, что ей не нравились воспитатели. Когда Рзаев поговорил с сотрудниками, то они уверяли, что не обижают детей. Мужчина отметил, что девочка была немного капризная, но родители все равно всегда забирали ее из детсада до 12:30. «Она до второй смены никогда не осталась», — сказал Рзаев. Он сказал, что его дочь сложила негативное мнение о воспитателях, потому что они могли повышать голос на детей. «Накричала воспитатель на других детей, а она испугалась», — предположил Рзаев.

Девочку отдали в дошкольное учреждение, чтобы она общалась со сверстниками и практиковала русский язык. Рзаев рассказал, что однажды дочь пришла с пораненной губой.

Пришли домой, смотрю, губа внизу была немного опухшая. Спрашиваю, что с ней. Она сказала, что упала. Больше ничего не сказала. На голове не было синяков — Ниязи Рзаев.

По словам отца погибшей, девочка была здорова. Месяц назад семья сдавала все анализы. Тогда врачи сказали, что результаты хорошие.

Она добрая, общительная. [Отец показывает фотографию] всегда надевала [платье] и говорила: «Я принцесса». Настоящая принцесса… — Ниязи Рзаев.

По словам Рзаева, его девятилетнюю дочь и шестилетнего сына отправили к родственникам, чтобы не травмировать их психику. Старшая дочка ходит во второй класс, а сын в этот же садик. Семья приехала в Москву два года назад. Здесь она снимает квартиру у знакомых.