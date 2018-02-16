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Отец умершей в детсаду девочки рассказал о синяках на ее теле
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Отец умершей в детсаду девочки озвучил свою версию 

Рамблер 4 часа назад
Фото: детсад № 2120 «Белоснежка», кадр из видео
В Новой Москве 3-летняя девочка умерла во время прогулки в детском саду.
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Как пишет «Московский комсомолец», воспитательница хватилась ребенка, когда группа собралась возвращаться в помещение детского сада. Обойдя площадку, воспитательница увидела девочку лежащей в снегу без признаков жизни. Приехавшая на место «скорая» констатировала смерть.
Как сообщил изданию отец ребенка, девочка ничем не болела, но в садик ходила неохотно. Родители обычно забирали ее сразу после обеда, не оставляя на дневной сон.
Отец девочки сообщил, что один раз видел синяки на теле ребенка, но дочь тогда сказала, что просто упала во время прогулки. Обстоятельства смерти девочки будет выяснять следственная группа.
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