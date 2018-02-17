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Украинец пытался вприсядку сбежать в Польшу
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Украинец хотел незаконно попасть в Польшу и пустился вприсядку 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Facebook
Житель Львовской области пытался незаконно пересечь границу с Польшей и для этого пошел вприсядку мимо пункта паспортного контроля. Об этом украинские пограничники сообщили на своей странице в Facebook.
34-летний мужчина пытался незаметно пройти пункт пропуска на корточках, но его заметил инспектор пограничной службы. Мужчина был задержан, а пограничник составил протокол об административном правонарушении за попытку незаконного пересечения границы.
В начале февраля в Польше подсчитали, что украинские мигранты вносят существенный вклад в экономику страны. 170 тысяч украинцев платят в Польше взносы в фонды социального страхования. Всего в Польше находится около миллиона граждан Украины.
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