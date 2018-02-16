В московском ТЦ ищут бомбу

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В Москве проверяют ТЦ «Авиапарк» после обнаружения записки с угрозой 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Помещения торгового центра "Авиапарк" на севере Москвы проверяют после обнаружения записки с угрозой "минирования", эвакуация посетителей и персонала пока не проводится, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
"На стойке регистрации была оставлена записка с угрозой взрыва", — сказал собеседник агентства.
По его словам, сотрудники оперативных служб уже приступили к проверке всех помещений торгового центра.
Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября 2017 года. За это время в 180 городах страны были "заминированы" порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке спецслужб, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.
Как заявил в декабре замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже исчисляется миллиардами рублей. Ведомство считает это настоящей кибератакой на Россию, произведенной, по большей части, из мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады. По факту ложных сообщений о терроризме возбуждены почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.
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