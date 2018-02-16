В Турции разбился военный самолет

Военный самолет рухнул в Турции, сообщает Hurriyet

По данным издания, катастрофа произошла в провинции Измир, когда воздушное судно выполняло тренировочный полет неподалеку от авиабазы Чигли.

Согласно предварительной информации, оба пилота погибли.

Как сообщает CNN Turk, лайнер рухнул почти сразу после взлета. Сейчас на месте инцидента работают пожарные и медики.

В конце февраля в провинции Китая Гуйчжоу во время тренировочного полета также упал военный самолет. Тогда жертвами авиакатастрофы стали 12 человек.