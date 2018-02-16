Пилот Ан-148 учился в скандальном центре «ЧелАвиа»

Пилот Ан-148 учился в скандально известном центре «ЧелАвиа»

Летчик Павел Семченко на своей странице в Facebook опроверг информацию о том, что у второго пилота разбившегося Ан-148 Сергея Гамбаряна не было профильного высшего образования. По словам Семченко, у погибшего пилота было два высших профильных образования.

Семченко подчеркнул, что Гамбарян проходил летную практику в учебно-тренировочном центре «ЧелАвиа».

Гамбарян учился в Московском государственном техническом университете гражданской авиации, а затем поступил в Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) на утвержденную Росавиацией программу подготовки пилотов коммерческой авиации.

ЮУрГУ, по данным « Московского комсомольца » является партнером Челябинского летного училища гражданской авиации в образовательном процессе. На аэрокосмическим факультете университета будущие летчики изучают теорию, а практикуются на аэродроме Калачево. «МК» пишет, что летом этого года около 300 выпускников училища оказались под угрозой лишения дипломов.

Начальник управления летной эксплуатации Росавиации Максим Костылев заявил, что у училища есть лицензия Минобрнауки на 2 года и 10 месяцев обучения. Однако училище якобы брало курсантов по программе СПО (среднее профессиональное образования) и «реализовывало только практический модуль».

Росавиация выдала Гамбаряну свидетельство коммерческого пилота после того, как он окончил обучение. Ведомство «дополнительно проверяло Гамбаряна в числе прочих пилотов и не предъявило никаких претензий».

Слова Семченко в комментарии «Ура.ру» подтвердил директор Челябинского летного училища гражданской авиации Александр Матусевич . Собеседник подчеркнул, что летать Гамбаряна учили именно в авиакомпании, а не в Челябинском летном училище.

«Вакханалия происходила между Росавиацией и учебным центром — вот где собака зарыта. Гамбарян шел на работу и не знал, будет он завтра работать или нет, выйдет ли командир воздушного судна на работу», — сказал Матусевич.

По его словам, также «шла война» между тренажерным центром для подготовки летчиков и Росавиацией: «дадут сертификат или нет, утвердят ли программу обучения».

СМИ писали, что у Гамбаряна закончил 10-месячные курсы переподготовки, а высшего профильного образования у него якобы не было.

Одиннадцатого февраля самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший из столичного аэропорта Домодедово в Орск, потерпел крушение через несколько минут после взлета. Все находившиеся на борту люди — 65 пассажиров и шестеро членов экипажа — погибли.

МАК заявили, что основной причиной катастрофы стало обледенение приемников полного давления, которые определяют скорость лайнера. Ни одна из трубок в течение полета не обогревалась.