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Киев уличили во лжи в связи с крушением Ан-148
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Соколов: Киев не предлагал Минтрансу помощь в расследовании крушения Ан-148 

RT на русском 18 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава Минтранса России Максим Соколов заявил, что Украина официально не обращалась в российское ведомство с предложением о помощи в расследовании катастрофы самолёта Ан-148 в Московской области. «Авиационные власти Украины официально к авиационным властям России не обращались», — приводит РИА Новости слова Соколова.
Ранее Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщил, что Украина назначила уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании крушения самолёта Ан-148 в Московской области.
Самолёт «Саратовских авиалиний», следовавший по маршруту Москва — Орск, разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. На борту находился 71 человек, все они погибли.
RT на русском: последние новости
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