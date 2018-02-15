Киев уличили во лжи в связи с крушением Ан-148

Соколов: Киев не предлагал Минтрансу помощь в расследовании крушения Ан-148

Глава Минтранса России Максим Соколов заявил, что Украина официально не обращалась в российское ведомство с предложением о помощи в расследовании катастрофы самолёта Ан-148 в Московской области. «Авиационные власти Украины официально к авиационным властям России не обращались», — приводит РИА Новости слова Соколова.

Ранее Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщил, что Украина назначила уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании крушения самолёта Ан-148 в Московской области.

Самолёт «Саратовских авиалиний», следовавший по маршруту Москва — Орск, разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. На борту находился 71 человек, все они погибли.