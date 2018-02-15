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Пилоты Ан-148 поругались во время крушения
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«Ъ»: пилоты Ан-148 ругались во время крушения 

Газета.Ru 12 часов назад
На записи, сделанной бортовым самописцем потерпевшего крушения в Подмосковье самолета Ан-148, слышно, как пилоты читают контрольную карту, приводя в действие и проверяя работу различных приборов и механизмов, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.
>> Расшифрованы данные речевого самописца Ан-148
Отмечается, что пилоты не включили обогрев приемников полного давления, с которых считывают данные датчики скорости, несмотря на то, что это действие было включено в контрольную карту. После взлета пилоты обнаруживают критически низкие показания скорости, которые отличаются от показаний на приборах.
Как сообщает "Ъ", пилоты, ругаясь, предприняли попытку решить возникшую проблему. После этого самолет увеличил скорость и угол наклона к земле. По словам источника, столкновение произошло под нечленораздельные крики пилотов.
По версии источника, из данных, полученных в результате расшифровки, можно сделать вывод, что пилоты самолета не поняли, что стало причиной искаженных показаний скорости.
Ранее сообщалось, что "Саратовские авиалинии" возобновляют эксплуатацию Ан-148.
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