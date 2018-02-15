У московского музея обрушился грунт, есть погибший

В Москве при обрушении у Политехнического музея погиб человек

"При проведении работ по реконструкции здания Политехнического музея произошло обрушение грунта в подвале. Предварительно погиб один рабочий, еще два госпитализированы", — сказал собеседник агентства. Один человек погиб, еще два пострадали в результате обрушении грунта при реконструкции здания Политехнического музея в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС. По предварительным данным, площадь обрушения составила 6 квадратных метров. Обстоятельства ЧП выясняются.