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У московского музея обрушился грунт, есть погибший
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В Москве при обрушении у Политехнического музея погиб человек 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: ТАСС
Один человек погиб, еще два пострадали в результате обрушении грунта при реконструкции здания Политехнического музея в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
"При проведении работ по реконструкции здания Политехнического музея произошло обрушение грунта в подвале. Предварительно погиб один рабочий, еще два госпитализированы", — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, площадь обрушения составила 6 квадратных метров.
Обстоятельства ЧП выясняются.
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