Ещё
В США объяснили причину авиакатастроф в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американские СМИ объяснили, почему происходят авиакатастрофы в России 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Авиакатастрофы в России отчасти вызваны резким ростом пассажирских перевозок и связанной с этим нехваткой квалифицированных пилотов. Об этом в статье для The Atlantic пишет журналист Алек Лун.
>> Сценарий с Ан-148 мог повториться семь раз
Автор перечисляет авиакатастрофы последних нескольких лет, которые произошли, в том числе, по вине пилотов. Среди них крушения Як-42 под Ярославлем в 2011 году, ATR 72 под Тюменью в 2012 году и падение Ту-154 Минобороны в Черное море в 2016-м.
Автор считает, что российская авиаотрасль стала "жертвой собственного успеха". Так, пишет Лун, с 2009 по 2015 годы количество авиапассажиров в России удвоилось и составило 90 миллионов, а в прошлом году рост трафика составил 19%.
Это привело к дефициту персонала. Ситуацию усугубляет снижение курса рубля, которое делает работу пилотов за границей, в частности в Азии, привлекательной, отмечает Лун.
В статье подчеркивается, что, хотя время работы российских пилотов ограничено 90 часам в месяц, что по сравнению с другими странами немного, авиакомпании зачастую "выжимают соки" из своих сотрудников и заставляют их работать больше. Так, расследование авиакатастрофы 2012 года под Тюменью показало, что пилоты нарушали режим труда и не получали достаточно отпускных дней.
Ранее Межгосударственный авиационный комитет сообщил, что падение Ан-148 "Саратовских авиалиний", летевшего из Москвы в Орск, могло быть вызвано обледенением датчиков приемников полного давления, которые замеряют скорость самолета. При этом обогрев приемников был выключен, отметили в комитете. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.
РИА Новости: последние новости
СМИ: стрелявший в школе во Флориде пытался скрыться, затерявшись в толпе При стрельбе в школе во Флориде погибли 16 человек В Мексике зарегистрировали массовую гибель дельфинов
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Петербурге задержан российский миллиардер18
Ковалёв со скандалом покинул Собчак52
Откуда у россиян появились деньги115
Еще один российский банк лишился лицензии7
Жириновский поставил на место Собчак256
Видео
01:07
Про самого жестокого маньяка России снимут сериал
Криминал Происшествия
00:00
«Новая агрессия»: Опубликовано видео авиаудара по военным в Сирии
Армия Африка
01:22
Путин назвал преимущество русского народа
Общество Политика
01:05
Жириновскому поставили диагноз
Общество Политика
01:00
Обжигающая версия Satisfaction от иркутских моржей
Общество
01:36
Провизор московской аптеки пыталась отобрать деньги у вора
Происшествия Криминал
01:06
Россию просят быть прозрачной с размещением «Искандеров»
Оружие Армия
00:19
Раненных в Сирии россиян доставили в больницы
Общество
00:59
Пугачева опубликовала фото с Галкиным и детьми
Шоу-бизнес
02:08
Жириновский поставил на место Собчак
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение