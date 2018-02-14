В Шереметьево произошел сбой

«Коммерсантъ» узнал о сбое обработки посылок интернет-магазинов в Шереметьево

Технические сложности в работе грузового оператора «Аэрофлота» аэропорту Шереметьево привели к сбою при обработке посылок иностранных интернет-магазинов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в одной их курьерских компаний. По его словам, авиакомпания была вынуждена вводить эмбарго для транзита груза из-за рубежа в пункты назначения на территории Евразийского экономического союза . Издание также ссылается на письмо «Аэрофлота» своим партнерам, из которого следует, что эмбарго вводилось с 8 февраля «в связи с необходимостью ликвидации сбойной ситуации, вызванной скоплением груза в SVO, усугубившейся неблагоприятными метеоусловиями».

В пресс-службе «Аэрофлота» уточнили, что сбой в обработке грузов уже ликвидирован, и они отправляются в обычном режиме. В авиакомпании подчеркнули, что в период сбоя эмбарго «не распространялось на перевозки почты», на которую в значительной степени приходятся перевозки заказов интернет-магазинов. Директор по связям с общественностью АО «Московский аэропорт Шереметьево» (МАШ) Анна Захаренкова уточнила, что ограничения были сняты с 23:59 12 февраля, «по факту на сегодня обслуживание грузов осуществляется в штатном режиме». В числе причин сбоя она указала сложные метеоусловия и отклонения в работе нового технологического оборудования.

Грузовой оператор Шереметьево, обслуживающий рейсы «Аэрофлота», с 28 января перевел все направления международных линий на новый грузовой терминал «Москва Карго», объяснил начальник управления международных перевозок DPD в России Евгений Привалов . Рост грузопотока привел к техническому сбою в автоматической системе хранения и комплектации грузов. Задержки касаются импортных грузов, поскольку внутренние перевозки были переведены на новый терминал заранее. Задержки затронули «всех B2C-клиентов, чьи посылки перевозит „Аэрофлот“, в частности это грузы из Америки, Китая, Европы», — рассказал Привалов.

Собеседник в одной из курьерских компаний отметил, что сбой в обработке посылок привел к задержке в доставке грузов у некоторых служб до двух—пяти дней.