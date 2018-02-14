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На крыше дома в Москве нашли взрывчатку
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На крыше дома в Москве нашли взрывчатку 

Рамблер 8 часов назад
Фото: 360tv.ru
В Москве на крыше одного из домов строители нашли тайник с взрывчаткой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Находка была сделана во время ремонта. Под обшивкой кровли строители обнаружили две сигаретные пачки и три банки из-под пива. Внутри оказался похожий на мыло светлый предмет с воткнутыми в него проводами.
Сначала рабочие решили, что это мусор, и выкинули найденное в бак в 30 метрах от подъезда. Однако позже они все же вызвали полицию.
В итоге жильцов дома эвакуировали, на место вызвали кинолога с собакой. В дальнем углу крыши она нашла еще одну заминированную пачку сигарет. По предварительным данным, речь идет о тротиле.
Сейчас с находками работает робот-сапер. Дом осматривают взрывотехники.
По данным РЕН ТВ, взрывчатка была найдена в одном из домов Тихвинского переулка. Предположительно, тайник остался там с 90-х годов. Взрывное устройство было несобранным.
 Ещё 5 источников 
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