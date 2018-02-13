Официальную версию крушения Ан-148 раскритиковали

Напомним, что после расшифровки «параметрического» черного ящика в МАК пришли к выводу, что падение самолета спровоцировало обледенение датчиков скорости.

Как считает Сергей Кнышов, спровоцировать падение самолета по этой причине практически невозможно, так как на борту есть резервные датчики, на которые пилот может переключиться.

«Я не могу себе представить, что такое вообще возможно. Во всех руководствах полётной эксплуатации написано, что при обледенении (когда наружный воздух от пяти градусов и ниже) обогрев ППД включается вторым пилотом за пять минут до взлета. При отсутствии обледенения за 1-2 минуты. Да, действительно в день когда рухнул самолёт, были все условия обледенения — низкая температура, мокрый снег. Даже если допустить, что по каким-то причинам обогрев не включили на этом этапе, то существует предварительный старт — когда самолёт практически готов взлететь, и командир корабля ещё раз напоминает о подогреве. Опять же, даже если при взлёте эти действия не выполняются, центральное табло сигнализирует об этом, напоминая, что самолёт к полету не готов. При взлёте шансов остаться без обогрева ППД невозможно — он включается автоматически после того, как пилоты убирают шасси», — сказал Кнышов.