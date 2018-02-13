Пассажиры электричек не могут попасть в Москву

На Киевском и Белорусском направлениях встали электрички

В Подмосковье на Киевском и Белорусском направлениях произошел сбой в движении электричек.

На перегоне «Одинцово-Кунцево-1» Белорусского направления у двух поездов, направлявшихся в Москву, замкнуло токоприемник. Сейчас движение на участке восстановлено, сообщилив ГУ МЧС по региону.

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Кроме того, на перегоне Внуково — Лесной Городок Киевского направления остановился пригородный поезд Нара — Москва, передает ТАСС . Сейчас поезда пропускают по соседнему пути. Задержки составляют больше часа.

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В соцсетях пассажиры жалуются, что не могут добраться на работу, а цены на такси выросли в несколько раз.

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