Отец пилота Ан-148: «Версия о приемниках — полный бред»

Арсен Гамбарян намерен добиваться прослушивания записи из кабины пилотов.

В авиакатастрофе Арсен Гамбарян, пилот с сорокалетним стажем, потерял сына, он был вторым пилотом на злополучном рейсе. Когда была озвучения версия о не включенном обогреве приемников полного давления, Арасен Гамбраян тут же назвал «полным бредом». «То, что сейчас пишут, что они не включили обогрев приемников полного давления, на мой взгляд, полный бред, — рассказал отец разбившегося пилота в интервью „МК“.

"Я на этом типе судов не летал, но мне приятель вчера прислал техническое руководство для Ан-148. В нем сказано, что в случае, когда не включен обогрев, об этом машина сигнализирует тремя разными способами: идет речевая информация, тональная (звуковой сигнал наподобие будильника), плюс на табло выводится текст. Не заметить этих сигналов невозможно: надо быть глухим и слепым. И сигнал поступает еще когда самолет находится на полосе, перед взлетом".

Арсен Гамбарян намерен добиваться правды. Он хочет прослушать запись из кабины пилота.

»Во-первых, хочу как пилот оценить ситуацию, которая возникла у ребят на борту. И хочу в последний раз услышать голос сына», — заявил он.