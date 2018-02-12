Запаниковали: что произошло во «Внуково»

В московский аэропорт «Внуково» экстренно вернулся Boeing-737, пилот которого доложил о задымлении на борту. Самолет вернули на землю из-за паники у экипажа. Бортпроводники доложили пилоту о запахе гари в салоне, пилот в свою очередь запросил посадку во «Внуково».

На борту самолета находились 135 пассажиров и 5 членов экипажа. Все они были эвакуированы.

После осмотра самолета техниками выяснилось, что задымления на борту не было, машина исправна, а неприятный запах, посеявший панику среди экипажа, скорее всего, исходил от кондиционера.