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Запаниковали: что произошло во «Внуково»
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Запаниковали: что произошло во «Внуково» 

Рамблер 4 часа назад
Boeing-737, экстренно вернувшийся в аэропорт «Внуково», оказался исправен, сообщает Telegram-канал Mash.
>> Во "Внуково" объявлена аварийная тревога
В московский аэропорт «Внуково» экстренно вернулся Boeing-737, пилот которого доложил о задымлении на борту. Самолет вернули на землю из-за паники у экипажа. Бортпроводники доложили пилоту о запахе гари в салоне, пилот в свою очередь запросил посадку во «Внуково».
На борту самолета находились 135 пассажиров и 5 членов экипажа. Все они были эвакуированы.
После осмотра самолета техниками выяснилось, что задымления на борту не было, машина исправна, а неприятный запах, посеявший панику среди экипажа, скорее всего, исходил от кондиционера.
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