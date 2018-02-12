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Об Ан-148 забыли на шесть минут
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Диспетчеры не наблюдали за Ан-148 в течение 6 минут 

Рамблер 2 часа назад
Диспетчеры, которые должны были вести разбившийся накануне борт «Саратовских авиалиний», не наблюдали за самолетом в течение 6 минут.
Как сообщает Telegram-канал Mash, диспетчеры «Госкорпорации по ОрВД» забыли о самолете на 2 минуты до и 4 минуты после падения.
>> Названа предварительная причина падения Ан-148
По данным следователей, двое диспетчеров в это время просто разговаривали друг с другом.
Напомним, самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», следующий из Москвы в Орск, разбился через 4 минуты после взлета из аэропорта «Домодедово». В результате крушения погиб 71 человек.
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