Об Ан-148 забыли на шесть минут

Диспетчеры не наблюдали за Ан-148 в течение 6 минут

Диспетчеры, которые должны были вести разбившийся накануне борт «Саратовских авиалиний», не наблюдали за самолетом в течение 6 минут.

Как сообщает Telegram-канал Mash , диспетчеры «Госкорпорации по ОрВД» забыли о самолете на 2 минуты до и 4 минуты после падения.

По данным следователей, двое диспетчеров в это время просто разговаривали друг с другом.