Об Ан-148 забыли на шесть минут

Диспетчеры, которые должны были вести разбившийся накануне борт «Саратовских авиалиний», не наблюдали за самолетом в течение 6 минут.
Как сообщает Telegram-канал Mash, диспетчеры «Госкорпорации по ОрВД» забыли о самолете на 2 минуты до и 4 минуты после падения.
По данным следователей, двое диспетчеров в это время просто разговаривали друг с другом.
Напомним, самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», следующий из Москвы в Орск, разбился через 4 минуты после взлета из аэропорта «Домодедово». В результате крушения погиб 71 человек.