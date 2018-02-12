Обозначена роль Киева в истории с Ан-148

Раскрыта роль Киева в расследовании крушения Ан-148

Часть деталей для пассажирского самолета Ан-148, который разбился 11 февраля в Подмосковье, изготовили в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе украинского государственного предприятия «Антонов», передает УНН.

«У нас было две линии сборки — одна в Киеве, одна в Воронеже; они осуществлялись на условиях кооперации», — уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что разработчики самолета готовы отправиться к месту катастрофы после соответствующего приглашения от комиссия по расследованию крушения Межгосударственного авиационного комитета

Ранее стало известно, что перед вылетом из Москвы в Орск капитан лайнера отказался обработать самолет противообледенительной жидкостью. Прошлогодняя проверка Ан-148 «Саратовских авиалиний» показала нарушения эксплуатации воздушного судна: выявили нарушения периодичности замены масла в редукторах и промывки фильтра воздушного стартера.