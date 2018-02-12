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Обозначена роль Киева в истории с Ан-148
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Раскрыта роль Киева в расследовании крушения Ан-148 

Lenta.ru 3 часа назад
Часть деталей для пассажирского самолета Ан-148, который разбился 11 февраля в Подмосковье, изготовили в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе украинского государственного предприятия «Антонов», передает УНН.
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Стало известно, что потерпевший крушение самолет Ан-148 разработали на украинском предприятии, а построили в Воронеже, на авиазаводе «Воронежское акционерное самолетостроительное общество».
«У нас было две линии сборки — одна в Киеве, одна в Воронеже; они осуществлялись на условиях кооперации», — уточнили в пресс-службе.
Там добавили, что разработчики самолета готовы отправиться к месту катастрофы после соответствующего приглашения от комиссия по расследованию крушения Межгосударственного авиационного комитета.
Основной сферой деятельности госпредприятия «Антонов», которое входит в состав государственного концерна «Укроборонпром», является разработка, производство и ремонт самолетов серии «Ан». Оно было основано как опытно-конструкторское бюро на Новосибирском авиазаводе под руководством Олега Антонова, и с 1952 года находится в Киеве.
Ранее стало известно, что перед вылетом из Москвы в Орск капитан лайнера отказался обработать самолет противообледенительной жидкостью. Прошлогодняя проверка Ан-148 «Саратовских авиалиний» показала нарушения эксплуатации воздушного судна: выявили нарушения периодичности замены масла в редукторах и промывки фильтра воздушного стартера.
Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья днем 11 февраля спустя четыре минуты после вылета из аэропорта Домодедово. На борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Выживших в крушении нет. Среди основных версий случившегося — погодные условия, человеческий фактор и техническая неисправность. Расследование происшествия находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц.
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