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Убийцей лидера «Оплота» Жилина оказался украинец
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Лидера «Оплота» Жилина убил украинский киллер 

Lenta.ru 3 часа назад
Подмосковные следователи установили киллера, застрелившего в Одинцовском районе Подмосковья лидера украинской оппозиционной партии «Оплот» Евгения Жилина. Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщает «Росбалт».
По данным издания, исполнителем преступления является гражданин Украины Николай Дидковский.
«Были собраны неопровержимые доказательства, также его опознал пострадавший во время нападения друг и охранник Жилина Андрей Козарь», — сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, Козарю были предъявлены фотографии ряда граждан, и он уверенно указал на изображение Дидковского. Также по фото его как киллера опознали и сотрудники ресторана «Ветерок», где было совершено преступление, несмотря на то, что на убийце во время нападения были искусственные усы, а на глаза натянута шляпа.
Еще до того, как на его след вышли следователи и оперативники, Дидковский сумел покинуть пределы России. Ему заочно были предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ, в настоящее время он объявлен в международный розыск.
Жилин был застрелен вечером 19 сентября 2016 года в ресторане на Рублево-Успенском шоссе на территории подмосковного поселка Горки-2, сопровождавший его соратник получил тяжелые ранения. По версии Следственного комитета, активиста могли убить из-за коммерческой деятельности, по другим данным, лидер «Оплота» мог задолжать крупную сумму денег.
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