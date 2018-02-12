Убийцей лидера «Оплота» Жилина оказался украинец

Лидера «Оплота» Жилина убил украинский киллер

Подмосковные следователи установили киллера, застрелившего в Одинцовском районе Подмосковья лидера украинской оппозиционной партии «Оплот» Евгения Жилина . Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщает «Росбалт»

По данным издания, исполнителем преступления является гражданин Украины Николай Дидковский

«Были собраны неопровержимые доказательства, также его опознал пострадавший во время нападения друг и охранник Жилина Андрей Козарь», — сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, Козарю были предъявлены фотографии ряда граждан, и он уверенно указал на изображение Дидковского. Также по фото его как киллера опознали и сотрудники ресторана «Ветерок», где было совершено преступление, несмотря на то, что на убийце во время нападения были искусственные усы, а на глаза натянута шляпа.

Еще до того, как на его след вышли следователи и оперативники, Дидковский сумел покинуть пределы России. Ему заочно были предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ, в настоящее время он объявлен в международный розыск.

Жилин был застрелен вечером 19 сентября 2016 года в ресторане на Рублево-Успенском шоссе на территории подмосковного поселка Горки-2, сопровождавший его соратник получил тяжелые ранения. По версии Следственного комитета, активиста могли убить из-за коммерческой деятельности, по другим данным, лидер «Оплота» мог задолжать крупную сумму денег.