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Саакашвили опубликовал видео задержания
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«Били в лицо и грозили застрелить»: Саакашвили опубликовал видео задержания 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
На странице в Facebook экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили опубликовано видео задержания политика.
На записи с камер видеонаблюдения видно, как силовики в масках врываются в ресторан и кладут нескольких посетителей на пол. После этого показаны кадры, на которых четверо правоохранителей ведут, предположительно, Саакашвили в автомобиль, при этом один из них держит политика за волосы.
В описании к видео говорится, что задержавшие Саакашвили люди "били его в лицо всю дорогу до самолета, закрывали рот и глаза, грозили выстрелить". Саакашвили в понедельник был выслан украинской госпогранслужбой в Польшу, с территории которой он прошлой осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей.
Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Сторонники Саакашвили провели митинг у здания администрации президента Украины. Ранее между ними и сотрудниками полиции произошли стычки, одного человека задержали. Прибыв в Польшу, Саакашвил в эфире телеканала ZIK заявил, что намерен вернуться на Украину с помощью "легального пути".
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