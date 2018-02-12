В деле о смерти Марьянова появился подозреваемый

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении директора реабилитационного центра «Феникс» в подмосковной Лобне. В октябре 2017 года в этой клинике находился актер Дмитрий Марьянов

«В отношении директора реабилитационного центра «Феникс», в котором находился актер Дмитрий Марьянов, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в сообщении СК РФ.

Директор клиники подозревается в незаконном оказании медицинских услуг.

Следователи выяснили, что Дмитрию Марьянову делали внутримышечные инъекции, не выяснив наличие противопоказаний.

Актер Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года в реабилитационном центре «Феникс» в Лобне, где проходил лечение от алкоголизма. Причиной смерти актера стало сочетание несовместимых лекарств. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.