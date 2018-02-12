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Стало известно о ходе работ на месте крушения Ан-148
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Пилотов Ан-148 назвали "убийцами"
Пилотов Ан-148 назвали "убийцами"

В оперативном штабе рассказали о ходе работ на месте крушения Ан-148 

РИА Новости 17 часов назад
Фото: © РИА Новости / МЧС РФ
Около 1,5 тысячи фрагментов тел и почти 500 обломков самолета обнаружены в районе авиакатастрофы Ан-148 в Подмосковье, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
"По состоянию на 7.00 вторника обнаружены 1489 фрагментов тел и 498 обломков воздушного судна", — сказал собеседник агентства.
Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва-Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из Домодедово, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все погибли, в том числе трое детей.
Камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения Ан-148 в Раменском районе
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