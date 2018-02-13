В Новосибирской области школьники отравились лекарствами

Следственное управление Следственного комитета России по Новосибирской области проводит проверку по факту отравления медицинским препаратом четырех подростков в селе Маршанское (Каргатский район).

По предварительным данным, утром 12 февраля перед занятиями в школе подростки 2003-2005 годов рождения употребили лекарственное средство.

Во время занятий преподаватели обратили внимание на внешний вид и поведение детей, вызвали скорую помощь.

Медицинские работники, прибывшие в школу, оказали детям необходимую помощь и доставили подростков в районную поликлинику. В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает.