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В Новосибирской области школьники отравились лекарствами
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В Новосибирской области школьники отравились лекарствами 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Следственное управление Следственного комитета России по Новосибирской области проводит проверку по факту отравления медицинским препаратом четырех подростков в селе Маршанское (Каргатский район).
По предварительным данным, утром 12 февраля перед занятиями в школе подростки 2003-2005 годов рождения употребили лекарственное средство.
Во время занятий преподаватели обратили внимание на внешний вид и поведение детей, вызвали скорую помощь.
Медицинские работники, прибывшие в школу, оказали детям необходимую помощь и доставили подростков в районную поликлинику. В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает.
По результатам проверки будет принято итоговое процессуальное решение, передает агентство "Интерфакс".
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