СК рассказал о взрыве на борту Ан-148

Ан-148 взорвался после падения

Самолет Ан-148, рухнувший накануне в Московской области, был цел и не горел во время падения, сообщает пресс-служба Следственного комитета

Воздушное судно взорвалось лишь после столкновения с землей. К такому выводу пришла следственная группа по расследованию авиакатастрофы, состоящая из более чем ста сотрудников СК.

Пресс-служба сообщает, что в рамках расследования изъяты документы по обслуживанию и техосмотру разбившегося самолета, по медосмотру членов его экипажа, а также образцы топлива и другое. Кроме того, организованы обыски и изъятие документов в офисе авиакомпании «Саратовские авиалинии», а на месте крушения продолжаются поиски речевого самописца.

«В ходе предварительного следствия будут проверены все версии», — отметили в СК.

11 февраля в Раменском районе Московской области через несколько минут после взлета упал самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», летевший из Москвы в Орск. Жертвами катастрофы стал 71 человек — 65 пассажиров, в том числе трое несовершеннолетних, и шестеро членов экипажа.