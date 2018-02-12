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В Москве загорелась гостиница «Космос»
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В Москве загорелась гостиница «Космос» 

Рамблер 7 часов назад
В понедельник, 12 февраля, в Москве начался пожар в здании гостиницы «Космос». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По словам очевидцев, из четырех окон здания идет «густой черный дым». На фотографии, опубликованной Mash, видно, как дым поднимается с крыши гостиницы.
Telegram-канал Mash
Информацию о пожаре подтвердили источники ТАСС в экстренных службах. По предварительной информации, огонь возник на 15-м этаже «Космоса». На место происшествия направили 15 пожарных подразделений.
Неназванный собеседник агентства «Москва» заявил, что людей эвакуируют из здания.
Причина пожара неизвестна.
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