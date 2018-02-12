В Москве загорелась гостиница «Космос»

В понедельник, 12 февраля, в Москве начался пожар в здании гостиницы «Космос». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам очевидцев, из четырех окон здания идет «густой черный дым». На фотографии, опубликованной Mash, видно, как дым поднимается с крыши гостиницы.

Telegram-канал Mash

Информацию о пожаре подтвердили источники ТАСС в экстренных службах. По предварительной информации, огонь возник на 15-м этаже «Космоса». На место происшествия направили 15 пожарных подразделений.

Неназванный собеседник агентства «Москва» заявил, что людей эвакуируют из здания.

Причина пожара неизвестна.