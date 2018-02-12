В Афинах прогремел взрыв

В Афинах возле офиса супруги оппозиционера прогремел взрыв

Лидер греческой консервативной оппозиционной партии Кириакос Мицотакис сообщил, что возле офиса его супруги Маревы Грабовски-Мицотаки взорвано самодельное взрывное устройство.

Επίθεση σήμερα το πρωί με γκαζάκια στο γραφείο της συζύγου μου. Εκεί οδηγεί η ανελέητη στοχοποίησή της από τα υπόγεια του Μαξίμου και τα φερέφωνά τους που έχουν βέβαια στόχο να πλήξουν έμενα. Δεν τους φοβόμαστε και δεν θα τους περάσει. — Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) 12 февраля 2018 г. По данным СМИ, самодельное взрывное устройство было взорвано около трех часов ночи возле входа в офис. Взрывом незначительно повреждена входная дверь. Происшествие расследует управление безопасности Аттики.

"К этому ведет беспощадное преследование из подполья Дворца Максима (резиденции премьера Греции — ред.) и выразителей их взглядов, цель которых, конечно, ударить по мне. Мы их не боимся, и это не пройдет", — написал Мицотакис в своем аккаунте в Twitter. Мицотакис обвинил правительство Греции в причастности к происшествию.

"Мы твердо и решительно осуждаем нападение на предприятие г-жи Маревы Грабовски-Мицотаки", — говорится в кратком заявлении пресс-службы. Между тем пресс-служба премьер-министра Алексиса Ципраса осудила нападение на офис супруги Мицотакиса.

Супруга Мицотакиса Марева Грабовски несколько месяцев назад оказалась в центре скандала с Paradise Papers — публикацией материалов о деятельности офшорных компаний в мире, в которых упоминаются 120 политиков и крупнейшие компании. Подборка материалов, получивших название Paradise Papers, включает в себя порядка 13,4 миллиона документов за период свыше 50 лет.

Согласно этим материалам, компании супруги Мицотакиса были зарегистрированы на Кайманах и британских Виргинских островах. Грабовски заявила, что вся ее деятельностью была абсолютно законной и отражена во всех биографических материалах, доступных любому.