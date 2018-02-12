В соцсетях зарабатывают на жертвах катастрофы Ан-148

Пользователи российских социальных сетей пытаются заработать деньги на катастрофе самолета Ан-148 в Подмосковье, сообщает Ura.ru.

В соцсети «Вконтакте» был обнаружен паблик под названием «Товары с символикой авиакатастрофы Ан-148». На момент написания новости подобного сообщества в соцсети уже не было, однако, по данным издания, его руководители пытались реализовывать одежду с изображением лиц погибших в крушении лайнера. Например, футболка с пилотом Ан-148 обходилась покупателям в 1,2 тысяч рублей.

Еще одна группа, «Хайповый шмот», предлагала подписчикам приобрести за 1,8 тысяч лосины с изображением погибшей стюардессы.

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11 февраля в Раменском районе Московской области через несколько минут после взлета упал самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», летевший из Москвы в Орск. Жертвами катастрофы стал 71 человек — 65 пассажиров, в том числе трое несовершеннолетних, и шестеро членов экипажа.