Ещё
В соцсетях зарабатывают на жертвах катастрофы Ан-148
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В соцсетях зарабатывают на жертвах катастрофы Ан-148 

Рамблер 5 часов назад
Пользователи российских социальных сетей пытаются заработать деньги на катастрофе самолета Ан-148 в Подмосковье, сообщает Ura.ru.
>> СК рассказал о взрыве на борту Ан-148
В соцсети «Вконтакте» был обнаружен паблик под названием «Товары с символикой авиакатастрофы Ан-148». На момент написания новости подобного сообщества в соцсети уже не было, однако, по данным издания, его руководители пытались реализовывать одежду с изображением лиц погибших в крушении лайнера. Например, футболка с пилотом Ан-148 обходилась покупателям в 1,2 тысяч рублей.
Еще одна группа, «Хайповый шмот», предлагала подписчикам приобрести за 1,8 тысяч лосины с изображением погибшей стюардессы.
ВКонтакте
11 февраля в Раменском районе Московской области через несколько минут после взлета упал самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», летевший из Москвы в Орск. Жертвами катастрофы стал 71 человек — 65 пассажиров, в том числе трое несовершеннолетних, и шестеро членов экипажа.
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин заболел407
Проблема с флагами РФ на ОИ, взрыв на борту Ан-148 и другие события дня4
Самбурской пришлось обратиться к врачу9
В Сети набирает популярность «обвисшая грудь»25
Об Ан-148 забыли на шесть минут77
Видео
01:03
Джигарханян о бывших женах: «пусть они все сдохнут»
Шоу-бизнес
04:09
Самбурской пришлось обратиться к врачу
Шоу-бизнес
04:48
Саакашвили выдворен с Украины
Украина В мире
04:55
Убийцей лидера «Оплота» Жилина оказался украинец
Происшествия
00:32
Боевики показали плененных «львят халифата»
Ближний Восток В мире
01:22
Саакашвили кричал во время задержания
В мире Украина
01:24
В деле о смерти Марьянова появился подозреваемый
Происшествия Шоу-бизнес
00:42
Об Ан-148 забыли на шесть минут
Происшествия
06:51
Очевидец сообщил о «ядерном ударе» в Московской области
Катастрофы Другое
01:22
В Киеве задержали Саакашвили
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение