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В московском метро произошел сбой
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Сбой в движении поездов произошел на «оранжевой» ветке метро Москвы 

РИАМО 2 часа назад
Фото: riamo.ru
На Калужско-Рижской линии Московского метрополитена произошел незначительный сбой в движении поездов, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.
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«Калужско-Рижская линия. Были незначительно увеличены интервалы движения поездов на южном участке линии», — говорится в сообщении.
Как уточняется в аккаунте, сбой произошел по техническим причинам. Движение уже введено в график.
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