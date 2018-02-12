В московском метро произошел сбой

Сбой в движении поездов произошел на «оранжевой» ветке метро Москвы

На Калужско-Рижской линии Московского метрополитена произошел незначительный сбой в движении поездов, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

10:20-10:35 Калужско-Рижская линия. Были незначительно увеличены интервалы движения поездов на южном участке линии по техническим причинам. Движение введено в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 12 февраля 2018 г.

«Калужско-Рижская линия. Были незначительно увеличены интервалы движения поездов на южном участке линии», — говорится в сообщении.

Как уточняется в аккаунте, сбой произошел по техническим причинам. Движение уже введено в график.