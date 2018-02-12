«Всё ещё не могу поверить»: близкие вспоминают жертв Ан-148

Друзья и родственники пассажиров Ан-148 вспоминают погибших

В результате авиакатастрофы в районе населённого пункта Степановское Раменского района Подмосковья погиб 71 человек. Самолёт «Саратовских авиалиний» Ан-148, следовавший в Орск, разбился практически сразу после вылета из аэропорта Домодедово . Шанса выжить у пассажиров и членов экипажа не было. Сейчас с родственниками погибших работают психологи и врачи. Жертвами крушения самолёта «Саратовских авиалиний» Ан-148 стали 65 пассажиров и шестеро членов экипажа. С их родственниками и близкими сейчас работают психологи и врачи. Как отметили в МЧС , на специальную горячую линию уже поступило более 540 звонков.

«По уточнённой информации, из 65 пассажиров 34 — жители Оренбургской области», — сообщается на сайте управления. Она отметила, что психологи останутся с родственниками жертв и при проведении следственных мероприятий. В МЧС по Оренбургской области уточнили, что более 30 человек на борту Ан-148 были жителями региона.

«Дружили семьями»

«Была человеком большой души. К ней можно было обратиться в любой момент. Я ещё даже не могу в это поверить. У неё двое детей, муж. Была врачом-стоматологом. У неё своя клиника. Человек очень ответственный, работала 24 часа в сутки», — рассказала Лариса. Одним из пассажиров рейса «Москва— Орск» была врач-стоматолог Людмила Ковчуг. Её приятельница Лариса в комментарии RT вспоминает её как очень отзывчивого человека, готового всегда прийти на помощь.

«Дружили семьями. Дети очень близко общаются, одноклассницы. Моя дочь вхожа в их семью. Ездили с ними отдыхать. Людмила была очень жизнерадостной и очень позитивной. Отзывчивая. Таких людей очень мало встретишь на своём пути. Это очень тяжело. Девочки-подружки сейчас поехали к Юле. Она сейчас в Москве. Поддержать её», — сказала женщина. По её словам, в Москве сейчас находится дочь Ковчуг Юлия. Поддержать её поехали одноклассницы.

«Хороший был муж, хороший папа. Летел с работы. Три месяца его не было дома. На вахте был. К сожалению, так мы его больше и не увидели больше», — рассказал RT его супруга Елена. Другой пассажир, Илья Ведиборенко, возвращался в Орск после трёхмесячной вахты.

«Она мечтала об этой работе! И очень любила свою работу. Когда начинала летать, говорила, что боится, а потом говорила уже, что не боится и ей это нравится. Всегда мы с ней шутили, что самое главное — это взлететь и приземлиться», — рассказала собеседница RT. А для 21-летней стюардессы Виктории Коваль это должен был быть обычный рейс. Её подруга в беседе с RT отметила, что девушка очень любила свою работу.

«Она любила всех и всегда желала всем только добра», — сказала подруга. «Начинал с низов» По её словам, с Коваль она дружила на протяжении 15 лет. Девушка добавила, что Виктория была отзывчивой и радостной.

«Он эту работу с низов начинал — с бортпроводника. Всегда говорил, что хочет выучиться на пилота. Он был очень пунктуальным, аккуратистом. В салоне всегда с ним было приятно работать. Он всегда обращал внимание даже на самые мелкие детали», — сказал Артём. Бывший коллега второго пилота Ан-148 Сергея Гамбаряна Артём рассказал, что его товарищ прошёл в авиации путь от бортпроводника до лётчика.

Он отметил, что Гамбарян был «влюблённым в небо человеком». «Когда я узнал эти новости, то эти ощущения не передать. Какая-то пустота. Не верится. Ведь экипаж — это как большая семья», — подытожил собеседник RT. Депутат и подруга спортсмена

Также стало известны подробности и о некоторых других пассажирах. Так, в мэрии Норильска сообщили, что в авиакатастрофе погиб депутат горсовета и глава агентства по развитию города Сергей Панченко

«На борту в момент трагедии находилась Дарья Толмасова — возлюбленная защитника нашей команды Сергея Ильина», — цитирует РИА Новости пресс-службу клуба. Этим же рейсом летела девушка защитника дальневосточного хоккейного клуба «Адмирал» Сергея Ильина Дарья Толмасова.

«Все говорят: «Ты родился в рубашке». Нет, я не родился в рубашке, просто это такое стечение обстоятельств. Я выражаю всем родственникам погибших свои соболезнования. Потому что это реально страшно», — сказал Коломейцев. А вот житель Сочи Максим Коломейцев, который должен был лететь на этом борту, в последний момент отменил свою поездку, что спасло ему жизнь.

«Думал, что так оригинально решил поздравить с днём рождения… Когда уже сел в фуникулёр и посмотрел новости, то дрожь по спине, конечно, пробежала. Реально, это страшно. В общем, я предпочитаю на эту тему не думать», — отметил Коломейцев. Погодные явления как основной фактор Он отметил, что о падении самолёта, на котором должен был лететь сам Максим, ему сообщил друг. Мужчина рассказал, что сначала не поверил товарищу и подумал, что это какой-то розыгрыш.

«На мой взгляд, погодные условия — основной фактор. Важно учесть, какой силы были осадки, как долго самолёт находился на земле, как долго снег мог налипать на него. Если борт стоял на Земле около 30 минут, возможно, это не так много… А если пару часов, налипнуть могло, естественного, гораздо больше. И в таком случае, если самолёт не был обработан противообледенительной жидкостью, последствия могут быть серьёзными», — заявил в комментарии RT лётчик Кит Вольцингер. Иностранные авиаэксперты сходятся во мнении, что основной причиной катастрофы могли стать погодные условия.

Вместе с тем пилот подчеркнул, что если самолёту в момент аварии всё же удалось набрать высоту около 1800 метров, то это значит, что при взлёте он был в нормальном состоянии.

«Возможно, причиной аварии стало погодное явление, которое называется «сдвиг ветра». При нём ветер резко меняет направление, и образуется сильный нисходящий поток воздуха (сдвиг ветра признали причиной крушения Ту-154 в Алма-Ате в 1980 году; тогда в результате катастрофы погибли 166 человек. — RT). Кроме того, необходимо установить, был ли самолёт обработан противообледенительной жидкостью перед взлётом», — сказал Брэй. С Вольцингером согласился и специалист в области авиабезопасности Джулиан Брэй. По его мнению, одним из погодных факторов мог стать «сдвиг ветра».

«Существуют специальные процедуры, которые помогут специалистам установить причины трагедии. Необходимо исследовать обломки фюзеляжа, состояние двигателей и так далее. Затем эксперты изучат состояние электротехнических систем. Кроме того, необходимо выяснить, какие внешние причины могли повлечь за собой катастрофу: столкновение с птицей или другим объектом, погодные условия. И, конечно, необходимо учитывать человеческий фактор», — рассказал Блум. Трагедия в Подмосковье О том, как будут отрабатываться версии произошедшего RT рассказал коллега Брэя Ричард Блум.

Напомним, что Ан-146 «Саратовских авиалиний» разбился районе населённого пункта Степановское Раменского района Подмосковья 11 февраля. В результате катастрофы погиб 71 человек.

Как сообщили в Росавиации, связь с Ан-148 пропала спустя несколько минут после взлёта. Президент России Владимир Путин поручил правительству расследовать авиакатастрофу в Подмосковье.

Для проведения следственных действия Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал специальную комиссию. По факту крушения самолёта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Проверки также начали Московская межрегиональная транспортная прокуратура, Южная транспортная прокуратура и Саратовская транспортная прокуратура. Они дадут оценку соблюдения требований законодательства относительно осуществления техобслуживания самолёта и работы диспетчерских служб.