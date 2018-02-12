Автомобиль рухнул в реку в центре Москвы

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В центре Москвы автомобиль пробил ограждение и упал в Яузу 

ТВ Центр 4 часа назад
На Андроньевской набережной в центре Москвы автомобиль Kia пробил ограждение и свалился в Яузу. На место происшествия прибыли полицейские и скорая помощь. Информации о пострадавших пока нет. Подробности происшествия выясняются
На Андроньевской набережной в центре столицы автомобиль упал в реку, пробив ограждение. Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"По предварительным данным, на Андроньевской набережной автомобиль Kia пробил ограждение и упал в реку Яуза. На место происшествия прибыли спасатели, полицейские и "скорая помощь", — сказал он.
Информации о пострадавших на данный момент нет. В столичном управлении ГИБДД подтвердили информацию о происшествии. Подробности ДТП выясняются.
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