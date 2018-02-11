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Названы основные версии крушения Ан-148
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Названы основные версии крушения Ан-148 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Следственный комитет России рассматривает несколько версий крушения пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье. Основные — погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние лайнера. Об этом в воскресенье, 11 февраля, сообщается на сайте СКР.
Следователи также проверят другие возможные причины катастрофы.
На данный момент установлено, что никаких сообщений о неисправности воздушного судна от экипажа не поступало, отмечает пресс-служба СКР.
«Радиус разброса фрагментов самолета составляет не менее километра. Криминалисты приступили к осмотру с применением новейшей криминалистической техники, с учетом большой площади для осмотра с воздуха используется квадрокоптер», — говорится в сообщении Следственного комитета.
Специалисты работают в Саратове, Орске, Оренбурге и Москве. Проводится проверка эксплуатационной документации «Саратовских авиалиний». Следователи допрашивают сотрудников авиакомпании и аэропорта Домодедово.
Ан-148 разбился в Раменском районе Подмосковья днем в воскресенье спустя несколько минут после вылета из Домодедово. Самолет летел из Москвы в Орск (Оренбургская область). На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа — все погибли.
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