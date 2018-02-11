В Подмосковье ввели режим ЧС 

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Медведев выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-148

Видео с места падения пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье

МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы с Ан-148 в Подмосковье