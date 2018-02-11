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В Подмосковье ввели режим ЧС
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В Подмосковье ввели режим ЧС 

РИА Новости 1 час назад
Фото: EPA
Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Московской области в связи с катастрофой пассажирского самолета Ан-148, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
"Введен режим чрезвычайной ситуации", — сказал собеседник агентства.
Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из Домодедово. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. МЧС подтвердило, что самолет разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Рассматриваются все возможные версии происшествия. На месте работают специалисты экстренных служб, следователи и криминалисты.
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе и поручил правительству создать специальную комиссию в связи с трагедией.
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