Появилась запись вызова диспетчерами экипажа Ан-148

В сети появилась запись переговоров диспетчеров, которые вызывали Ан-148

В интернете появилась получасовая запись переговоров авиадиспетчеров, вызывавших борт Ан-138, который пропал с радаров через две минуты после взлета.

На записи слышно, как диспетчеры обращаются к экипажу рейса 703 и не получают ответа.

"Саратов-703, Москва вас зовет и зовет", — сказал один из сотрудников аэропорта.