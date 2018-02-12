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Появилась запись вызова диспетчерами экипажа Ан-148
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В сети появилась запись переговоров диспетчеров, которые вызывали Ан-148 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В интернете появилась получасовая запись переговоров авиадиспетчеров, вызывавших борт Ан-138, который пропал с радаров через две минуты после взлета.
>> Спасательные работы на месте крушения Ан-148 завершены
На записи слышно, как диспетчеры обращаются к экипажу рейса 703 и не получают ответа.
"Саратов-703, Москва вас зовет и зовет", — сказал один из сотрудников аэропорта.
Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", следовавший по направлению Москва — Орск, вылетел из аэропорта Домодедово в воскресенье днем. Обломки воздушного судна обнаружили в Раменском районе Подмосковья. Все 65 пассажиров, в том числе и три ребенка, и шесть членов экипажа погибли.
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