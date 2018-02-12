Появилась запись вызова диспетчерами экипажа Ан-148

В интернете появилась получасовая запись переговоров авиадиспетчеров, вызывавших борт Ан-138, который пропал с радаров через две минуты после взлета.
На записи слышно, как диспетчеры обращаются к экипажу рейса 703 и не получают ответа.
"Саратов-703, Москва вас зовет и зовет", — сказал один из сотрудников аэропорта.
Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", следовавший по направлению Москва — Орск, вылетел из аэропорта Домодедово в воскресенье днем. Обломки воздушного судна обнаружили в Раменском районе Подмосковья. Все 65 пассажиров, в том числе и три ребенка, и шесть членов экипажа погибли.