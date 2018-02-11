Названа предварительная причина падения Ан-148

Пилоты Ан-148 до последнего боролись за живучесть самолета

В качестве предварительной причины падения Ан-148 «Саратовских авиалиний» под Москвой называют отказ и взрыв двигателя. При этом проверка авиакомпании в ноябре 2017 года выявляла нарушения в техническом обслуживании самолета. И если восемь лет назад крушение такого же Ан-148 произошло по вине экипажа, то в этот раз поведение самолета в последние минуты может говорить о попытках пилотов его спасти.

В воскресенье в подмосковном Раменском разбился пассажирский самолет. Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс 703 в Орск, вылетел из аэропорта Домодедово в 14.21, но через семь минут исчез с экранов радаров (по данным прокуратуры , самолет упал через четыре минуты). Очевидцы утверждают, что перед падением самолет горел.

В то же время Telegram-канал Mash отметил, что следов пожара нет. При этом там подчеркнули, что лайнер, судя по всему, начал разваливаться еще в воздухе или прямо на подлете к земле, так как куски фюзеляжа и тела лежат по траектории полета самолета.

Экипаж боролся за спасение самолета.

На борту потерпевшего крушение судна находились 65 пассажиров, в их числе трое детей, а также шесть членов экипажа. Прибывшие на место катастрофы спасатели выживших не обнаружили. Позднее в транспортной прокуратуре официально признали, что спасшихся в крушении нет.

Для опознания тел потребуется генная экспертиза. Розыскным и следственным мероприятиям на месте крушения мешает снегопад — подъезды к полю расчищают с помощью тракторов. Вместе с тем начальник ГУМЧС по Подмосковью сообщил об обнаружении одного бортового самописца на месте крушения Ан-148.

В Сети обратили внимание на странное поведение самолета перед падением. Сначала Ан-148 набрал высоту примерно в 1,8 тыс. м при скорости 600 км/ч, затем начал снижение до 1,5 тыс. м, после чего снова поднялся до 1,8 тыс. м и нырнул вниз до 900 м. После этого самолет исчез с радаров.

«Раз в службу движения не доложили пилоты, значит, было что-то очень резкое, неожиданное, было не до докладов. Экипажи обычно докладывают на землю сразу о любой нештатной ситуации. Но у них есть правило, что сначала нужно бороться за живучесть, за управление самолетом, а потом доклад. Раз они боролись за управление самолетом, значит, не могли физически доложить, не было времени», — объяснил собеседник. Подобное поведение может объясняться тем, что пилоты пытались вытащить самолет, рассказал газете ВЗГЛЯД бывший вице-президент Федерального профсоюза авиационных диспетчеров России Андрей Булин.

В московском аэропорту Домодедово (сам аэропорт работает в штатном режиме) был создан оперативный штаб по предоставлению информации о катастрофе самолета Ан-148, а МЧС открыло горячую линию. Также был опубликован список людей, находившихся на борту воздушного судна.

Самолет эксплуатировался с нарушениями.

Катастрофу потерпел Ан-148-100В с регистрационным номером RA-61704 (заводской номер — 27015040004, серийный — 40-06/02-04), сообщает ТАСС . Он был изготовлен в 2010 году по заказу ГТК «Россия». Первый регулярный рейс совершил 26 июня 2010 года. В 2015–2017 годах находился на хранении из-за отсутствия запчастей. С февраля 2017 года эксплуатировался авиакомпанией «Саратовские авиалинии».

При этом сообщается, что самолет эксплуатировали с нарушениями. В ноябре 2017 года в течение месяца проводилась проверка авиакомпании, в ходе которой выявились следующие проблемы: была нарушена периодичность замены масла в редукторах и промывки фильтра воздушного стартера. Это необходимо делать через 375 летных часов, а на деле работы проводились с периодичностью 750 часов.

Начальник пресс-службы «Саратовских авиалиний» Елена Воронова подчеркнула, что никаких претензий к техническому состоянию самолета Ан-148, который разбился в Подмосковье, не было. АО «Саратовские авиалинии» — российское авиапредприятие, занимающееся выполнением внутренних и международных регулярных и чартерных рейсов и эксплуатацией аэропорта Саратов-Центральный, в современном виде работает с 1994 года. Авиакомпания эксплуатирует 10 самолетов (без учета упавшего) Ан-148, Як-42Д и Embraer E-195. По итогам 2017 года пассажиропоток авиакомпании составил 750 000 человек.

Данный самолет в качестве борта номер один использует украинский президент Петр Порошенко . Основные гражданские эксплуатанты — российские авиакомпании «Россия» , «Саратовские авиалинии», «Ангара». Кроме того, 12 самолетов, по данным ТАСС, используются ВКС России, еще два, как сообщалось, — ФСБ (однако поставлено три самолета из запланированных четырех), а также два самолета приобретено российским МЧС.

Предварительной причиной назван отказ и взрыв двигателя.

Первоначально в качестве возможных причин источником в экстренных службах были названы погодные условия, ошибка экипажа, а также техническая неисправность. В то же время отмечается, что экстремальными погодные условия не были.

Позднее сообщалось, что были найдены обломки еще одного воздушного судна. В связи с этим источник отметил, что Ан-148 перед падением мог столкнуться с вертолетом. Также очевидцы обнаружили на месте падения письма, лежащие в обломках. В связи с этим высказывались предположения, что данный вертолет мог принадлежать « Почте России ». Стоит отметить, что принадлежность самого самолета также поначалу приписывалась «Почте России», до того, как стало известно, что это Ан-148 «Саратовских авиалиний».

«Почта России» опровергла данную информацию. Авиакатастрофа в Подмосковье не связана с «Почтой России», так как у нее в авиапарке нет вертолетов, заявила пресс-служба компании. Она использует два самолета Ту-204С, пояснили там. Правда, несколько лет назад сообщалось о том, что у «Почты России» появился первый вертолет — Ми-2, однако он использовался подразделением компании в Хабаровском крае, где, скорее всего, находится до сих пор. Кроме того, как сообщало ТАСС, в самом самолете был небольшой мешок с корреспонденцией, потому на месте крушения найдена бумага с почтовыми штемпелями.

МЧС опровергло обнаружение обломков вертолета на месте крушения самолета. В итоге в качестве предварительной причины был назван отказ и последующий взрыв одного из двигателей Ан-148. По сведениям МК, перед этим пилот резко увеличил скорость — превышение составило 110 км/ч — из-за неверных показаний приборов.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования всем, кто потерял родных и близких при падении Ан-148 в Подмосковье, также он поручил правительству расследовать авиакатастрофу, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков . Путин также перенес рабочую поездку в Сочи из-за крушения Ан-148 в Московской области, и встреча с главой Палестины Махмудом Аббасом состоится в Москве. Представители западных стран и международных организаций выразили России свои соболезнования.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц». Следователи изымают эксплуатационную документацию в компании «Саратовские авиалинии» и допрашивают ее сотрудников в связи с крушением самолета, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко . На место крушения Ан-148 также выехала следственно-оперативная группа, направлены опытные криминалисты. Кроме того, туда отправился председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин