Ещё
«Саратов 703 ответь»: появились переговоры с экипажем Ан-148
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Саратов 703 ответь: опубликованы переговоры с экипажем Ан-148 

Рамблер 2 часа назад
В СМИ появились противоречивые данные о переговорах авиадиспетчеров с пилотами самолета, потерпевшего катастрофу в Подмосковье.
По данным «Газеты.Ru» летчики Ан-148 сообщили диспетчерам о неисправности. Они должны был совершить аварийную посадку в Жуковском. Издание ссылается на источник, знакомый с ходом расследования катастрофы.
Однако телеграмм-канал Mash передает, что следователи опросили диспетчера аэропорта Домодедово и он рассказал, что самолет взлетел в штатном режиме, но на 70-м эшелоне вдруг начал снижение. На связь воздушное судно больше не выходило, на запросы диспетчера пилоты не отвечали.
Докладов о неполадках диспетчеру аэропорта не поступало.
В интернет также выложили записи переговоров авиадиспетчеров. Они вызывают борт Саратов-703, который не дает ответа.
«В курсе, что Саратов-703 Москва зовет и зовет?», — говорит один из диспетчеров.
Сегодня под Москвой разбился пассажирский авиалайнер Ан-148 компании «Саратовские авиалинии». Самолет вылетел из аэропорта Домодедово и направлялся в Орск. На борту был 71 человек: 65 пассажиров и 6 членов экипажа.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Житель Сочи чудом избежал гибели в катастрофе Ан-14858
Лавров высказался о доведенной им до слез Нуланд39
Путин отменил поездку в Сочи214
«Что-то взорвалось под крылом»: очевидцы о трагедии с Ан-148358
«Жертв могло быть больше»: обломки Ан-148 нашли у жилых домов31
Видео
06:31
Путин отменил поездку в Сочи
Политика
01:06
Назван главный секрет «Искандера»
Оружие Армия
00:51
«Что-то взорвалось под крылом»: очевидцы о трагедии с Ан-148
Происшествия
01:12
Отец Захаровой рассказал о «блате» дочери
Общество Статьи
00:42
Не поделили небо: Ан-148 столкнулся с вертолетом
Происшествия
00:42
Житель Сочи чудом избежал гибели в катастрофе Ан-148
Происшествия
00:48
Лавров высказался о доведенной им до слез Нуланд
США Конфликты
02:53
Опубликован список пассажиров разбившегося Ан-148
Катастрофы Другое
00:42
Появились новые данные о скандальном разводе Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:15
«Саратов 703 ответь»: появились переговоры с экипажем Ан-148
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение