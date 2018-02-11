«Саратов 703 ответь»: появились переговоры с экипажем Ан-148

Саратов 703 ответь: опубликованы переговоры с экипажем Ан-148

В СМИ появились противоречивые данные о переговорах авиадиспетчеров с пилотами самолета, потерпевшего катастрофу в Подмосковье.

По данным «Газеты.Ru» летчики Ан-148 сообщили диспетчерам о неисправности. Они должны был совершить аварийную посадку в Жуковском. Издание ссылается на источник, знакомый с ходом расследования катастрофы.

Однако телеграмм-канал Mash передает, что следователи опросили диспетчера аэропорта Домодедово и он рассказал, что самолет взлетел в штатном режиме, но на 70-м эшелоне вдруг начал снижение. На связь воздушное судно больше не выходило, на запросы диспетчера пилоты не отвечали.

Докладов о неполадках диспетчеру аэропорта не поступало.

В интернет также выложили записи переговоров авиадиспетчеров. Они вызывают борт Саратов-703, который не дает ответа.

«В курсе, что Саратов-703 Москва зовет и зовет?», — говорит один из диспетчеров.

Сегодня под Москвой разбился пассажирский авиалайнер Ан-148 компании «Саратовские авиалинии». Самолет вылетел из аэропорта Домодедово и направлялся в Орск. На борту был 71 человек: 65 пассажиров и 6 членов экипажа.