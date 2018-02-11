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«Что-то взорвалось под крылом»: очевидцы о трагедии с Ан-148
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«Что-то взорвалось под крылом»: очевидцы о трагедии с Ан-148 

Рамблер 3 часа назад
Очевидцы крушения самолета под Москвой единодушно говорят о том, что судно взорвалось в воздухе на их глазах.
«Взрыв был шапкой. Турбина, как при взлете. Портом тишина и потом взрыв. Стекла затряслись, гляжу — купол, как шапка у гриба. И мы побежали туда», — рассказали жители Раменского района Подмосковья, передает «Лайф».
По их словам, они обнаружили множество тел, лежавших под снегом.
Другие очевидцы также говорят, что слышали взрыв и видели вспышку до падения лайнера.
«Сперва, что-то взорвалось под крылом, и оно загорелось. После этого была ещё одна вспышка и самолёт резко упал вниз. Вспышку видели все. Все было так быстро». — рассказали другие свидетели происшествия, сообщает telegram-канал Mash.
Ответственные лица пока воздерживаются от комментариев. В частности, в Минтрансе заявили, что делать выводы пока рано передает «Газета.Ru».
«Рассмотрим самые различные версии. Я пока не могу говорить об этом, могло быть все, что угодно — человеческий фактор, погодные условия», — сказала Терехова.
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