Появились первые кадры с места крушения Ан-148

Опубликованы первые фото и видео с места крушения пассажирского Ан-148 в Подмосковье.

На заснеженном поле видны обломки самолета, разбросанные на значительном удалении. Авторы видео говорят, что среди обломков заметили кучу корреспонденции. Поэтому они решили, что самолет перевозил почту.

СКР. Поступили и официальные подтверждения авиакатастрофы от МЧС

«Сегодня в Раменском районе Московской области вблизи н.п. Степановское потерпел крушение самолет Ан-148, выполнявший рейс № 703 сообщением: Домодедово — Орск. К месту падения незамедлительно убыли пожарно-спасательные подразделения МЧС России, бригады скорой медицинской помощи и другие службы экстренного реагирования», — сообщает подмосковное управление МЧС.

К операции привлечено более 150 спасателей и свыше 20 единиц техники.

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения, сообщает Следственный комитет РФ.

Дело расследуется по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Телеграм канал 112

Сформирована и направлена на место следственная группа, в которую вошли следователи и криминалисты, имеющие опыт расследования авиакатастроф.

Официальные версии катастрофы пока не выдвигались.