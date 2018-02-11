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Появились первые кадры с места крушения Ан-148
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Появились первые кадры с места крушения Ан-148 

Рамблер 4 часа назад
Опубликованы первые фото и видео с места крушения пассажирского Ан-148 в Подмосковье.
Видео с места крушения опубликовал телеканал 360.
На заснеженном поле видны обломки самолета, разбросанные на значительном удалении. Авторы видео говорят, что среди обломков заметили кучу корреспонденции. Поэтому они решили, что самолет перевозил почту.
Поступили и официальные подтверждения авиакатастрофы от МЧС и СКР.
«Сегодня в Раменском районе Московской области вблизи н.п. Степановское потерпел крушение самолет Ан-148, выполнявший рейс № 703 сообщением: Домодедово — Орск. К месту падения незамедлительно убыли пожарно-спасательные подразделения МЧС России, бригады скорой медицинской помощи и другие службы экстренного реагирования», — сообщает подмосковное управление МЧС.
К операции привлечено более 150 спасателей и свыше 20 единиц техники.
Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения, сообщает Следственный комитет РФ.
Дело расследуется по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Телеграм канал 112
Сформирована и направлена на место следственная группа, в которую вошли следователи и криминалисты, имеющие опыт расследования авиакатастроф.
Официальные версии катастрофы пока не выдвигались.
Напомним, сегодня под Москвой разбился пассажирский авиалайнер Ан-148 компании «Саратовские авиалинии». Самолет вылетел из аэропорта Домодедово и направлялся в Орск. На борту был 71 человек: 65 пассажиров и 6 членов экипажа.
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