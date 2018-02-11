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Разбившийся Ан-148 эксплуатировали с нарушениями
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Разбившийся Ан-148 эксплуатировали с нарушениями 

Рамблер 3 часа назад
Появились две основные версии крушения авиалайнера в Подмосковье. По одной версии самолет столкнулся с вертолетом, набирая высоту. Согласно другой точке зрения, причиной ЧП могло стать неудовлетворительное техническое состояние борта.
Самолет Ан-148, разбившийся в Подмосковье, при взлете столкнулся с вертолетом «Почты России», сообщил источник «Интерфакса».
В пользу этой версии также говорит видео с места трагедии. Из ролика следует, что очевидцы нашли множество запечатанной корреспонденции рядом с фрагментом воздушного судна.
Однако «Почта России» опровергла данную информацию.
«Эта ситуация не имеет отношения к "Почте России. "Почта России" использует два самолёта Ту-204 С", — заявили в почтовом ведомстве.
Между тем, как сообщает МК со ссылкой на источник, ранее Ространснадзор обнаружил нарушения при проверке разбившегося сегодня лайнера — Ан-148-100В (бортовой номер RA-61704). При проверке выяснилось, что была нарушена периодичность замены масла в редукторах и промывки фильтра воздушного стартера.
По правилам эти работы должны проводиться после каждых 375 летных часов. На данном самолете масло меняли с периодичностью 750 часов.
Катастрофы самолетов АН-148 происходили и ранее. В России аналогичная трагедия произошла 5 марта 2011 года в Белгородской области. Самолет разбился вскоре после взлета. Пилот резко увеличил скорость и у самолета загорелись двигатели. Предполагалось, что скорость была превышена из-за неверных показаний приборов.
Отметим, что официальные версии ЧП пока не выдвигались.
Телеграм-канал Mash отмечает странные показатели полета лайнера Ан-148 перед крушением. Сначала самолет набрал высоту примерно в 1800 метров на скорости 600 км/ч. Затем машина по неизвестной причине начала снижение до 1500 метров.
Затем самолет снова поднялся до 1800 метров и резко пошел вниз, снизившись до 900 метров, а затем исчезнув с радаров.
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