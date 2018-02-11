Ещё
«Жертв могло быть больше»: обломки Ан-148 нашли у жилых домов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Жертв могло быть больше»: обломки Ан-148 нашли у жилых домов 

Рамблер 1 час назад
Лайнер, потерпевший катастрофу в Подмосковье, мог упасть на жилые здания, утверждает телеграм-канал Mash.
Обломки лайнера Ан-148 упали в паре десятков метров от жилых домов.
«Жертв могло быть больше», — заключают создатели канала.
Они также опубликовали видео, на котором виден спасатель, нашедший фрагмент самолета в снегу. Сотрудник МЧС работает на фоне жилых домов.
Однако глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков заявил, что в районе места падения пассажирского самолета АН-148 нет жилых домов.
«Район не сильно густонаселенный, это сельская местность. К счастью для населенных пунктов наших самолет упал в полях», — сказал Кулаков, передает телеканал «Вести 24».
Пассажирский авиалайнер Ан-148 компании «Саратовские авиалинии» разбился сегодня вблизи деревни Степановское Раменского района Московской области. Самолет вылетел из аэропорта Домодедово и направлялся в Орск. На борту был 71 человек: 65 пассажиров и 6 членов экипажа.
>> "Саратов 703 ответь": появились переговоры с экипажем Ан-148
Работу спасателей на месте трагедии затрудняет сильный снегопад. Уже найден черный ящик разбившегося лайнера.
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Житель Сочи чудом избежал гибели в катастрофе Ан-14858
«Саратов 703 ответь»: появились переговоры с экипажем Ан-148183
Лавров высказался о доведенной им до слез Нуланд39
Путин отменил поездку в Сочи214
«Что-то взорвалось под крылом»: очевидцы о трагедии с Ан-148358
Видео
06:31
Путин отменил поездку в Сочи
Политика
01:06
Назван главный секрет «Искандера»
Оружие Армия
00:51
«Что-то взорвалось под крылом»: очевидцы о трагедии с Ан-148
Происшествия
01:12
Отец Захаровой рассказал о «блате» дочери
Общество Статьи
00:42
Не поделили небо: Ан-148 столкнулся с вертолетом
Происшествия
00:42
Житель Сочи чудом избежал гибели в катастрофе Ан-148
Происшествия
00:48
Лавров высказался о доведенной им до слез Нуланд
США Конфликты
02:53
Опубликован список пассажиров разбившегося Ан-148
Катастрофы Другое
00:42
Появились новые данные о скандальном разводе Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:15
«Саратов 703 ответь»: появились переговоры с экипажем Ан-148
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение