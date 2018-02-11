«Жертв могло быть больше»: обломки Ан-148 нашли у жилых домов 

Лайнер, потерпевший катастрофу в Подмосковье, мог упасть на жилые здания, утверждает телеграм-канал Mash.
Обломки лайнера Ан-148 упали в паре десятков метров от жилых домов.
«Жертв могло быть больше», — заключают создатели канала.
Они также опубликовали видео, на котором виден спасатель, нашедший фрагмент самолета в снегу. Сотрудник МЧС работает на фоне жилых домов.
Однако глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков заявил, что в районе места падения пассажирского самолета АН-148 нет жилых домов.
«Район не сильно густонаселенный, это сельская местность. К счастью для населенных пунктов наших самолет упал в полях», — сказал Кулаков, передает телеканал «Вести 24».
Пассажирский авиалайнер Ан-148 компании «Саратовские авиалинии» разбился сегодня вблизи деревни Степановское Раменского района Московской области. Самолет вылетел из аэропорта Домодедово и направлялся в Орск. На борту был 71 человек: 65 пассажиров и 6 членов экипажа.
Работу спасателей на месте трагедии затрудняет сильный снегопад. Уже найден черный ящик разбившегося лайнера.