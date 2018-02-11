«Шансов выжить не было»: подробности авиакатастрофы в Подмосковье 

Спасатели не нашли выживших при осмотре места крушения пассажирского лайнера под Москвой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.
«В результате падения никто не выжил», — сообщил осведомлённый собеседник агентства.
Сегодня под Москвой разбился пассажирский авиалайнер Ан-148 компании «Саратовские авиалинии». Самолет вылетел из аэропорта Домодедово и направлялся в Орск. На борту был 71 человек: 65 пассажиров и 6 членов экипажа.
На месте катастрофы самолета уже нашли фрагменты 50 тел погибших, передает «Лента.ру».