Проверявшие Ан-148 техники разбились вместе с ним

Два специалиста, проводившие последнее техобслуживание разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148, были на борту в момент катастрофы. Об этом сообщил ТАСС заместитель транспортного прокурора Саратовской области Станислав Прохоров.

По его словам, осмотр проводился в Пензе 10 февраля, следующий должен был пройти спустя два дня. Сотрудники техслужбы, возможно, сопровождали лайнер в Москву, а затем отправились на нем в Орск, предположил Прохоров.

«Замечаний к состоянию воздушного судна у них не было. К сожалению, у них уже ничего не спросишь», — добавил он.

Ространснадзор начал внеплановые проверки всех служб, готовивших Ан-148 к вылету. Они пройдут как в «Саратовских авиалиниях», так и в аэропорту Домодедово , откуда вылетел самолет, сообщил руководитель ведомства Виктор Басаргин . Кроме того, специалисты изучат данные о результатах прошлых проверок.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший по маршруту Москва — Орск, разбился днем 11 февраля в Раменском районе Московской области. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц (часть 3 статьи 263 УК). Предварительные причины ЧП — погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние лайнера.