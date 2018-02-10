Потоп в Париже набирает обороты

В центре Парижа затонула жилая баржа «Луиза Катерина»

Жилая баржа «Луиза Катерина», которую оборудовал знаменитый архитектор Ле Корбюзье, затонула в Сене во французской столице. Об этом сообщает издание Le Parisien.

Отмечается, судно затонуло рядом с мостом Аустерлиц.

Как уточняется, за последние недели вода в Сене поднялась более чем на пять метров. По данным издания Ouest France, когда уровень воды начал снижаться, оказалось, что судно сместилось с места стоянки и оказалось над затопленной набережной. В результате баржу решили отбуксировать к воде. Но, оказавшись на плаву, она за несколько минут затонула.

Баржу построили в 1915 году. Во время Первой мировой войны судно перевозило уголь из Руана в Париж. В 1929 году его приобрела Армия спасения. В этом же году Ле Корбюзье поручили переоборудовать баржу в плавучий приют для бездомных.