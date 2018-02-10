Названа причина крушения турецкого вертолета в Сирии

В Генштабе Турции рассказали о причине крушения вертолёта в ходе операции в Африне

Генштабе Вооружённых сил Турции рассказали о том, что стало причиной крушения вертолёта в ходе военной операции в сирийском Африне. Об этом сообщает CNN Turk. Отмечается, что причиной крушения вертолёта стала техническая неисправность.

Также сообщается, что в результате инцидента погибли двое турецких военнослужащих.

В настоящее время проводится расследование, уточняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что военный вертолёт ВС Турции был сбит в ходе операции в сирийском Африне.

20 января в стране официально объявили о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в регионе.