Названа причина крушения турецкого вертолета в Сирии

В Генштабе Вооружённых сил Турции рассказали о том, что стало причиной крушения вертолёта в ходе военной операции в сирийском Африне. Об этом сообщает CNN Turk. Отмечается, что причиной крушения вертолёта стала техническая неисправность.
Также сообщается, что в результате инцидента погибли двое турецких военнослужащих.
В настоящее время проводится расследование, уточняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что военный вертолёт ВС Турции был сбит в ходе операции в сирийском Африне.
20 января в стране официально объявили о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в регионе.