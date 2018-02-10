Бой спецназа с боевиками в Ингушетии сняли на видео

Видео перестрелки спецподразделения с вооруженными террористами опубликовал Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

Сообщается, что в ответ на требование силовиков сложить оружие боевики открыли огонь, однако были ликвидированы ответными выстрелами. По информации канала, они имели при себе два автомата Калашникова, боеприпасы, несколько тротиловых шашек и гранаты Ф-1 и РПГ-22, а также два пояса смертника. Взрывные устройства были уничтожены на месте.

Антитеррористическая операция началась в Назрановском районе Ингушетии около 10 часов утра в субботу, 10 февраля, в районе села Али-Юрт. «Интерфакс» сообщал, что пострадавших среди гражданского населения и личного состава силовиков нет. Оперативно-розыскные и следственные действия продолжаются.