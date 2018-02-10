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Бой спецназа с боевиками в Ингушетии сняли на видео
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Бой спецназа с боевиками в Ингушетии сняли на видео 

Lenta.ru 2 часа назад
В Назрановском районе Республики Ингушетия ликвидированы два боевика, один из которых находился в федеральном розыске за связи с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об операции сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) .
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Видео перестрелки спецподразделения с вооруженными террористами опубликовал Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.
Сообщается, что в ответ на требование силовиков сложить оружие боевики открыли огонь, однако были ликвидированы ответными выстрелами. По информации канала, они имели при себе два автомата Калашникова, боеприпасы, несколько тротиловых шашек и гранаты Ф-1 и РПГ-22, а также два пояса смертника. Взрывные устройства были уничтожены на месте.
Антитеррористическая операция началась в Назрановском районе Ингушетии около 10 часов утра в субботу, 10 февраля, в районе села Али-Юрт. «Интерфакс» сообщал, что пострадавших среди гражданского населения и личного состава силовиков нет. Оперативно-розыскные и следственные действия продолжаются.
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