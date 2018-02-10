Россиянин обманул разведку США на 100 тысяч долларов

Несколько месяцев секретных переговоров в прошлом году и первый транш в 100 тыс. долларов — во столько обошлось американской разведке украденное у нее кибероружие и компромат на президента Дональда Трампа , которое пришлось выкупать у некоего россиянина, сообщает The New York Times

Наличные деньги, отправленные в чемодане в гостиничный номер в Берлине в сентябре 2017 года, составили первый взнос от общей суммы в 1 млн долларов. Однако вместо обещанных документов покупатели получили непроверенную и, возможно, сфабрикованную информацию с участием Трампа и других лиц, включая некие банковские записи, электронные письма и предполагаемые данные российской разведки. В начале переговоров россиянин спустил цену за компромат с 10 миллионов долларов до чуть более 1 миллиона долларов. Затем, несколько месяцев спустя, он показал американскому бизнесмену-посреднику 15-секундное видео, в котором мужчина разговаривал с двумя женщинами. Видео было без звука и не было никакого способа проверить, был ли человек на кадрах Трампом, как утверждали русские.