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Россиянин обманул разведку США на 100 тысяч долларов
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Россиянин обманул разведку США на 100 тысяч долларов 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Reuters
Несколько месяцев секретных переговоров в прошлом году и первый транш в 100 тыс. долларов — во столько обошлось американской разведке украденное у нее кибероружие и компромат на президента Дональда Трампа, которое пришлось выкупать у некоего россиянина, сообщает The New York Times.
Наличные деньги, отправленные в чемодане в гостиничный номер в Берлине в сентябре 2017 года, составили первый взнос от общей суммы в 1 млн долларов. Однако вместо обещанных документов покупатели получили непроверенную и, возможно, сфабрикованную информацию с участием Трампа и других лиц, включая некие банковские записи, электронные письма и предполагаемые данные российской разведки. В начале переговоров россиянин спустил цену за компромат с 10 миллионов долларов до чуть более 1 миллиона долларов. Затем, несколько месяцев спустя, он показал американскому бизнесмену-посреднику 15-секундное видео, в котором мужчина разговаривал с двумя женщинами. Видео было без звука и не было никакого способа проверить, был ли человек на кадрах Трампом, как утверждали русские.
>> Как "сговор" Трампа с русскими вылился в грандиозный скандал
Представители американской разведки заявили, что после этого отказались от сделки, Центральное разведывательное управление отказалось комментировать переговоры с российским продавцом.
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