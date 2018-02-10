Восемь погибших. Названа причина ДТП под Красноярском

Водитель минивэна, возможно, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с грузовиком на трассе в Красноярском крае, где в результате ДТП погибли восемь человек, сообщили РИА Новости в УГИБДД края.
"По предварительным данным, водитель минивэна не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. Но отчего он не справился — техническая причина, гололед, кто-то мог подрезать или еще что — все это сейчас устанавливают на месте специалисты", — сказал он.
Список погибших в страшном #ДТП в Красноярском крае. Авария унесла жизни пятерых взрослых и троих детей: https://t.co/oyLzQ1PgbD pic.twitter.com/KyzJqW74YR— Пятый канал Новости (@5tv) 10 февраля 2018 г.
Ранее МВД сообщило, что по предварительным данным, рано утром на 70-м километре трассы "Канск-Тасеево-Устье" минивэн Honda столкнулся с грузовым автомобилем "КамАЗ". В результате ДТП погибло восемь человек, из них трое несовершеннолетние — девушка 17 лет и два маленьких ребенка.
На место ДТП вылетел и.о. заместителя губернатора края Павел Солодков, начальник ГУ МВД России по краю Александр Речицкий, начальник краевого УГИБДД Алексей Членов, следователи ГСУСК региона и криминалисты МВД края.