Россиянка погибла в США

Россиянка погибла в ДТП с мусоровозом в США

Россиянка погибла в ДТП в Виндзоре, штат Коннектикут, в результате столкновения автомобиля с мусоровозом. Об этом сообщает NBC.

Авария произошла 7 февраля. За рулем легкового автомобиля находился 33-летний москвич Павел Ковальчук , в салоне находилась 41 летняя москвичка Татьяна Веденцова. Машина столкнулась с мусоровозом лоб в лоб.

Ковальчука и Веденцову с серьезными травмами доставили в больницу Хартфорда, где женщина позже скончалась. Россияне пребывали в США в командировке.

Водитель мусоровоза был доставлен в больницу с незначительными повреждениями.

Сообщается, что 7 февраля во всем штате была плохая погода со снегом и дождем.