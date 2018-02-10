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Россиянка погибла в США
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Россиянка погибла в ДТП с мусоровозом в США 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: Reuters
Россиянка погибла в ДТП в Виндзоре, штат Коннектикут, в результате столкновения автомобиля с мусоровозом. Об этом сообщает NBC.
Авария произошла 7 февраля. За рулем легкового автомобиля находился 33-летний москвич Павел Ковальчук, в салоне находилась 41 летняя москвичка Татьяна Веденцова. Машина столкнулась с мусоровозом лоб в лоб.
Ковальчука и Веденцову с серьезными травмами доставили в больницу Хартфорда, где женщина позже скончалась. Россияне пребывали в США в командировке.
Водитель мусоровоза был доставлен в больницу с незначительными повреждениями.
Сообщается, что 7 февраля во всем штате была плохая погода со снегом и дождем.
Ранее американский актер Брэд Питт стал виновником ДТП в Лос-Анджелесе, в которое попали три автомобиля.
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